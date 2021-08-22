Футбольная Премьер-лига Крыма: стали известны результаты матчей первого тура

В Крыму 21 августа состоялись матчи первого тура чемпионата Премьер-лиги Крымского футбольного союза.

Об этом сообщается на сайте КФС.

В Бахчисарае местный «Кызылташ» принимал керченский «Океан». Матч закончился со счетом 0:1.

В Новопавловке Бахчисарайского района «Гвардеец» из Скворцово уступил «Севастополю» со счетом 0:2.

22 августа симферопольская «ТСК-Таврия» сыграет с алуштинским «Алустоном-ЮБК». Эта встреча начнется в 18:00, а команды на поле выведут рефери во главе с симферопольцем Олегом Лапишко.

В этот же день также в 18:00 начнется поединок в Евпатории, где местный одноименный клуб будет принимать «Рубин Ялта». Рассудит команды арбитр из Симферополя Юрий Волков.

Напомним, 14 августа в Севастополе прошел матч за суперкубок Крымского футбольного союза (КФС), который разыграли между собой действующий чемпион Премьер-лиги КФС ФК «Севастополь» и обладатель кубка КФС – скворцовский «Гвардеец». Итог матча таков: ФК «Севастополь» – ФК «Гвардеец» (Скворцово) – 1:1, по пенальти – 5:3.

Напомним, в Симферополе 5 августа состоялась жеребьевка седьмого чемпионата Премьер-лиги Крымского футбольного союза сезона-2021/22.

Ранее Новости Крыма сообщали:

14 августа в Севастополе пройдет матч за Суперкубок КФС-2021. В ближайшую субботу, 14 августа, в городе-герое Севастополе пройдет первый матч нового футбольного сезона в Крыму.

«Крымтеплица» отказалась от участия в чемпионате премьер-лиги КФС. Футбольный Клуб «Крымтеплица» официально уведомил президиум Крымского футбольного союза об отказе от участия в предстоящем чемпионате премьер-лиги КФС из-за отсутствия финансирования.

В составе сборной Украины три футболиста, чья карьера связана с Крымом. В субботу, 3-го июня, сборная Украины впервые сыграет в четвертьфинале Чемпионата Европы по футболу.

Посольство Великобритании надеется, что сборная Украины сможет проводить «отпуск в Крыму». Посольство Великобритании в Киеве в преддверии матча сборных Украины и Англии в рамках «Евро-2020», выразила надежду на то, что украинские футболисты смогут вскоре играть в Донецке, а потом отдыхать в Крыму.