Дворняги из Крыма «сбежали» в Германию и там счастливы

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Сестрам-дворнягам из Симферополя не смогли найти хозяев в Крыму. Как собаки умудрились променять крымский двор на уют в Германии, рассказала зооволонтер Ольга Аулова, пишет КП-Крым.

Этой зимой двух щенков-подростков выбросили в один из дворов крымской столицы. Жулька и Ева запали в душу зооволонтеру, но взять их домой она не могла. А пока небезразличные симферопольцы смастерили будку и подкармливали щенков, Ольга подыскивала сестрам-беспризорницам хозяев.

Правда, беспородных щенков никто забирать не хотел. Спустя месяц сообщение о дворняжках попалось на глаза девушке Лиле, которая несколько лет назад переехала из Симферополя в Дюссельдорф. Она решила забрать Жульку на ПМЖ за границу и оплатила все расходы. Сборы проходили не гладко: сначала будущая четвероногая иностранка сбежала, а когда ее нашли, волонтерам пришлось два месяца потратить на вакцинацию и стерилизацию. Но когда, казалось, что вот он, счастливый конец, выяснилось, что крымские документы, включая ветеринарный паспорт, не имеют силы за границей, пишет Forpost.

Решить проблему помог волонтер из Москвы, через которого удалось выйти на тех, кто помог с «правильными» документами и перевозкой в Германию.

Так крымская Жуля стала Жули, или Жульеттой. Она «отучилась» в школе послушания и теперь везде сопровождает своих хозяев, которые ведут активный образ жизни.

Еве также улыбнулась удача — она в любви и достатке живет в Мюнхене.

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