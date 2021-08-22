Дуб-великан в Детском парке Симферополя обещают оздоровить

После проведенной диагностики специалисты дали рекомендации по лечению дуба черешчатого «Дуб-богатырь Тавриды», который растет в Детском парке Симферополя.

Об этом сообщили в администрации крымской столицы.

Обследование дерева проводили научные сотрудники ФГБУН «НБС-ННЦ». «В настоящее время начата реализация плана мероприятий по восстановлению жизнеспособности уникального дерева, - рассказали в администрации. - Производится штыковка и рыхление почвы с выборкой корней, камней и сорняков на глубине 15-20 сантиметров. Далее, в соответствии с проекцией кроны, будет увеличен периметр свободного грунта примерно на полтора метра от существующего ограждения. Асфальтовое покрытие, прилегающее к газону, заменит тротуарная плитка, что будет способствовать правильному и эффективному развитию корневой системы».

В администрации отметили, работа по лечению деревьев в городских парках будет продолжаться. В ближайшее время планируется проведение комплекса мероприятий по восстановлению жизнеспособности Кедра атласского, расположенного на территории мемориала «Вечный огонь» у могилы Неизвестного солдата в парке им. Ю. Гагарина.

СПРАВКА: Дуб-богатырь Тавриды - ботанический памятник природы. Его возраст - более 600 лет, обхват ствола - более 6 метров, высота дерева - порядка 30 метров.

Ранее Новости Крыма сообщали:

Несмотря на осадки водохранилища Крыма не заполняются водой. Несмотря на то, что Крым обильно поливает дождями с середины июня, а осадки дают хорошие притоки, водохранилища в сумме заполнены чуть больше, чем наполовину и могут принять еще примерно столько же воды, сколько в них накоплено сейчас.

В России резко подорожали гробы, кресты и ограды. В России в августе значительно выросли цены на похоронную продукцию.

Власти Ялты решили вернуть к жизни проект канализования микрорайона Васильевка. Работа над проектом канализования ялтинского микрорайона Васильевка будет возобновлена после внесения изменений в генплан муниципального образования.

Под Керчью начали строить искусственную дамбу. Для предотвращения новых подтоплений строители приступили к возведению гидротехнического сооружения в селе Бондаренково, на реке Булганак.