Власть
Дуб-великан в Детском парке Симферополя обещают оздоровить
После проведенной диагностики специалисты дали рекомендации по лечению дуба черешчатого «Дуб-богатырь Тавриды», который растет в Детском парке Симферополя.
Об этом сообщили в администрации крымской столицы.
Обследование дерева проводили научные сотрудники ФГБУН «НБС-ННЦ». «В настоящее время начата реализация плана мероприятий по восстановлению жизнеспособности уникального дерева, - рассказали в администрации. - Производится штыковка и рыхление почвы с выборкой корней, камней и сорняков на глубине 15-20 сантиметров. Далее, в соответствии с проекцией кроны, будет увеличен периметр свободного грунта примерно на полтора метра от существующего ограждения. Асфальтовое покрытие, прилегающее к газону, заменит тротуарная плитка, что будет способствовать правильному и эффективному развитию корневой системы».
В администрации отметили, работа по лечению деревьев в городских парках будет продолжаться. В ближайшее время планируется проведение комплекса мероприятий по восстановлению жизнеспособности Кедра атласского, расположенного на территории мемориала «Вечный огонь» у могилы Неизвестного солдата в парке им. Ю. Гагарина.
СПРАВКА: Дуб-богатырь Тавриды - ботанический памятник природы. Его возраст - более 600 лет, обхват ствола - более 6 метров, высота дерева - порядка 30 метров.
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