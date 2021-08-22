Потоп в Крыму
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Достопримечательности Большого каньона Крыма разрушены
фото © Дмитрий Осипенко|ForPost
В Большом каньоне Крыма, что в Бахчисарайском районе, туристы вынуждены переходить реку вброд из-за того, что разрушенные паводком полтора месяца назад мосты до сих пор не восстановлены.
Также гостей полуострова удивляет состояние погибшего Почтового дуба на входе в ущелье.
Журналисты побывали на экскурсии в самой глубокой горной расщелине Крыма — Большом каньоне возле села Соколиного.
Там их внимание привлек легендарный Почтовый дуб: несмотря на то, что дерево давно повалено и засохло, ствол используется по назначению. Туристы до сих пор прячут записки с желаниями в щелях коры и корней.
Как рассказал гид по Крыму, писатель Иван Коваленко, традиция использовать дупло дуба как почтовый ящик появилась в 1960-е годы с развитием пешеходного туризма в СССР.
«Туристы, посещавшие каньон, оставляли письма для тех, кто приходил сюда после них. И так из года в год продолжалась необычайная эстафета», — отметил краевед.
По его словам, понятия «Большой каньон Крыма» и «Почтовый дуб» стали синонимами благодаря миллионам людей, прошедших по Всесоюзному туристическому маршруту №22.
Тем более вызывает недоумение, почему такая легендарная достопримечательность сейчас находится в столь удручающем состоянии: записки разлетаются на ветру и со стороны выглядят как мусор, а аннотационная табличка смотрится как насмешка рядом с могучим остовом древесного великана.
Кроме этого, впечатление от экскурсии портят разбросанные по руслам рек Коккозка и Аузун-Узень деревянные мостки, по которым раньше можно было перейти с берега на берег.
Теперь туристы вынуждены шагать по воде или перепрыгивать течение по камням.
В тексте использованы материалы: Форпост
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Достопримечательности Большого каньона Крыма разрушены
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