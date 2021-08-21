Знаменитая на весь мир художница ужаснулась состоянием Евпатории

фото © Ксения Симонова / Facebook

Ксения Симонова пожаловалась, что вид курортного города заставляет местных жителей краснеть от стыда.

Победительница шоу «Україна має талант», мастер песочной анимации, уроженка Евпатории Ксения Симонова опубликовала пост в группе «Обращения к Главе Республики Крым Аксенову С.В.» в Facebook, попросив обратить внимание на ситуацию в ее родном городе, внешний вид которого, по ее словам, заставляет местных жителей краснеть «и перед собой, и перед нашими детьми, и перед гостями».

«Пока решается и все не решится вопрос с кучами мусора в городе в разгар сезона, снова назрел вопрос покоса. Я поднимала этот вопрос в мае, тогда весь город был в зарослях бурьяна, как Чернобыль. С горем пополам после многочисленных жалоб и публикаций траву стали косить, правда не везде. Но это было в мае. Середина августа, центр, проспект Ленина. Снова заросли, снова Чернобыль. Между тем, в городе огромное число гостей», - написала Симонова.

Она попросила ответственных за покосы провести необходимую работу, вычистить места, где бурьян по пояс.

«На видео: проспект Ленина, 56. Но и весь город зарос. Прошу обратить внимание на эту проблему», - написала художница.

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