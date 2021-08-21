Власти Ялты решили вернуть к жизни проект канализования микрорайона Васильевка

Работа над проектом канализования ялтинского микрорайона Васильевка будет возобновлена после внесения изменений в генплан муниципального образования.

Об этом заявила глава администрации города Янина Павленко в ходе встречи с местными жителями.

«Проект, на который потратили 27 миллионов, касался земель, отмеченных в генплане «белыми пятнами», то есть спорной градостроительной документации. По этой причине он не прошел экспертизу и не реализовывается», – сообщила она,

При этом Павленко уточнила, что процесс может сдвинуться с «мертвой точки» после внесения изменений в генплан, подтвердив, что отсутствие канализации является одним из самых наболевших вопросов для жителей этого микрорайона Ялты

Вместе с тем глава администрации города напомнила, что уже подписаны два инвестсоглашения по строительству выше Васильевки парка развлечений и многофункционального центра ориентировочной стоимостью 20 миллиардов рублей.

«На правительственном уровне даны поручения по подготовке к проектированию дорожно-транспортной сети и инженерной инфраструктуры. Работы уже идут. Так что у нас есть уникальный шанс решить многолетние проблемы Васильевки», – отметила Павленко.

Глава администрации заверила, что при реализации инвестпроектов все интересы местных жителей будут «обязательно учтены».

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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