Власть
Власти Ялты решили вернуть к жизни проект канализования микрорайона Васильевка
Работа над проектом канализования ялтинского микрорайона Васильевка будет возобновлена после внесения изменений в генплан муниципального образования.
Об этом заявила глава администрации города Янина Павленко в ходе встречи с местными жителями.
«Проект, на который потратили 27 миллионов, касался земель, отмеченных в генплане «белыми пятнами», то есть спорной градостроительной документации. По этой причине он не прошел экспертизу и не реализовывается», – сообщила она,
При этом Павленко уточнила, что процесс может сдвинуться с «мертвой точки» после внесения изменений в генплан, подтвердив, что отсутствие канализации является одним из самых наболевших вопросов для жителей этого микрорайона Ялты
Вместе с тем глава администрации города напомнила, что уже подписаны два инвестсоглашения по строительству выше Васильевки парка развлечений и многофункционального центра ориентировочной стоимостью 20 миллиардов рублей.
«На правительственном уровне даны поручения по подготовке к проектированию дорожно-транспортной сети и инженерной инфраструктуры. Работы уже идут. Так что у нас есть уникальный шанс решить многолетние проблемы Васильевки», – отметила Павленко.
Глава администрации заверила, что при реализации инвестпроектов все интересы местных жителей будут «обязательно учтены».
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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