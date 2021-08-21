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Власть

Власти Крыма рассмотрят возможность сделать кольцевую дорогу на «Пневматике»

Глава Крыма Сергей Аксенов остался недоволен состоянием дворов в симферопольском микрорайоне «Пневматика» и организацией движения, пообещав оборудовать три автостоянки и, возможно, кольцевой объезд.

Об этом он написал на своей странице в социальной сети Вконтакте по итогам очередного выезда по столичным территориям.

«Состояние ряда дворов по ул. Балаклавской оставляет желать лучшего. Так, общими проблемами района являются низкое качество уборки подъездов, плохое состояние элементов уличного освещения, а также неудовлетворительное состояние дорог внутри дворов, – сообщил Аксенов. – В связи с этим принято решение о внесении (изменений) в план проектирования дорог по улице (между №105 – 119), асфальтирование трех стоянок для автомобилей. Также рассматривается возможность обеспечить беспрепятственный кольцевой проезд по району».

Кроме того, в доме, где находится подстанция №6 Симферопольской станции скорой медицинской помощи, пообещали заасфальтировать подъезд к медучреждению.

Также Сергей Аксенов уточнил, что проблемы, которые возникли ранее при реконструкции площади Ленина, устранены, и сдача объекта планируется уже 1 сентября.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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