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Происшествия

В Севастополе пьяный мужчина ворвался к незнакомке через окно

В Севастополе изрядно выпивший мужчина зачем-то решил залезть в чужую квартиру.

Как сообщают в пресс-службе местного УМВД России, хозяйка домовладения такой порыв не оценила.

«В дежурную часть отдела МВД России по Ленинскому району поступило сообщение от жительницы Севастополя о том, что неизвестный мужчина проник в ее квартиру. На месте сотрудники полиции установили, что 34-летний местный житель, находясь в состоянии опьянения, разбил окно и незаконно проник в жилище заявительницы. При этом мужчина осколками разбитого стекла повредил себе плечо и был доставлен в городскую больницу для оказания помощи», - сообщили силовики.

Сейчас по данному факту проводится проверка, по результатам которой и будет принято процессуальное решение.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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