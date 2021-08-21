Власть
В Крыму у туриста изъяли машину за проезд по заповеднику
фото © Новости Крыма
В Бахчисарайском районе пресекли незаконный джиппинг на охраняемой природной территории «Можжевеловая роща у балки Канлы-Дере им. Новеллы».
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства экологии и природных ресурсов Крыма.
В отношении водителя-нарушителя составили админпротокол по 8.39 КоАП РФ, материалы дела направлены в суд. Автомобиль до вынесения решения изъят на хранение в Бахчисарайское лесное хозяйство.
В министерстве напомнили, что проезд на крупных машинах не по установленным маршрутам приводит к уничтожению травы, мхов, редких растений и негативно влияет на животный мир.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Крыму пообещали до конца года высадить 278,7 га лесов. В 2021 году планируют высадить леса на площади 278,7 га на территории Белогорского, Бахчисарайского, Раздольненского, Судакского, Старокрымского и Евпаторийского лесничеств.
Крымчан по-прежнему не пускают в лес. Минприроды Крыма продлило запрет на посещение лесов и въезда в них транспорта, это связано с обеспечением пожарной безопасности.
В Севастополе введен чрезвычайный класс пожароопасности. В Севастополе объявлен пятый, чрезвычайный класс пожарной опасности, в связи с чем посещение лесов туристами временно ограничено, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Ялтинскому заповеднику вернут более двух гектаров земли. Ялтинский горно-лесной заповедник — самый проблемный из всех крымских заповедников по числу незаконно отрезанных от него в разные годы земель.
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В Крыму у туриста изъяли машину за проезд по заповеднику
В Бахчисарайском районе пресекли незаконный джиппинг на охраняемой природной территории «Можжевеловая роща у балки Канлы-Дере им. Новеллы».