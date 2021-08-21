В Крыму у туриста изъяли машину за проезд по заповеднику

фото © Новости Крыма

В Бахчисарайском районе пресекли незаконный джиппинг на охраняемой природной территории «Можжевеловая роща у балки Канлы-Дере им. Новеллы».

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства экологии и природных ресурсов Крыма.

В отношении водителя-нарушителя составили админпротокол по 8.39 КоАП РФ, материалы дела направлены в суд. Автомобиль до вынесения решения изъят на хранение в Бахчисарайское лесное хозяйство.

В министерстве напомнили, что проезд на крупных машинах не по установленным маршрутам приводит к уничтожению травы, мхов, редких растений и негативно влияет на животный мир.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму пообещали до конца года высадить 278,7 га лесов. В 2021 году планируют высадить леса на площади 278,7 га на территории Белогорского, Бахчисарайского, Раздольненского, Судакского, Старокрымского и Евпаторийского лесничеств.

Крымчан по-прежнему не пускают в лес. Минприроды Крыма продлило запрет на посещение лесов и въезда в них транспорта, это связано с обеспечением пожарной безопасности.

В Севастополе введен чрезвычайный класс пожароопасности. В Севастополе объявлен пятый, чрезвычайный класс пожарной опасности, в связи с чем посещение лесов туристами временно ограничено, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Ялтинскому заповеднику вернут более двух гектаров земли. Ялтинский горно-лесной заповедник — самый проблемный из всех крымских заповедников по числу незаконно отрезанных от него в разные годы земель.