Происшествия
В Крыму на диком пляже нашли труп неизвестного мужчины
Полиция Крыма устанавливает личность мужчины, труп которого нашли на диком пляже.
Об этом сообщили в ОМВД России по г. Евпатории.
Погибшего обнаружили на берегу пляжа в районе улицы Симферопольской в среду, 18 августа. «На вид 65-70 лет, плотного телосложения, рост 165 см., славянской внешности, волос седой короткий, брови прямые седые, на левой стороне лица чуть ниже скулы имеется крупная бородавка, на левой стороне лица в области челюсти имеется новообразование в виде шишки», - сообщили в полиции.
Мужчина был одет в серую футболку без рукавов, темно-синие плавки-шорты.
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