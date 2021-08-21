В Крыму на диком пляже нашли труп неизвестного мужчины

Полиция Крыма устанавливает личность мужчины, труп которого нашли на диком пляже.

Об этом сообщили в ОМВД России по г. Евпатории.

Погибшего обнаружили на берегу пляжа в районе улицы Симферопольской в среду, 18 августа. «На вид 65-70 лет, плотного телосложения, рост 165 см., славянской внешности, волос седой короткий, брови прямые седые, на левой стороне лица чуть ниже скулы имеется крупная бородавка, на левой стороне лица в области челюсти имеется новообразование в виде шишки», - сообщили в полиции.

Мужчина был одет в серую футболку без рукавов, темно-синие плавки-шорты.

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