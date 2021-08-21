Происшествия
В Евпатории спасатели нашли пропавшую девочку
Сотрудники Евпаторийского аварийно-спасательного отряда наши пропавшую девочку, она передана родным, сообщает МЧС Крыма.
«На временный пост Евпаторийского аварийно-спасательного отряда «Крым-спас» поступила информация о том, что в районе села Витино потерялся ребенок, связи с ним нет. Требуется помощь спасателей», — отметила пресс-служба.
Дежурная смена, прервав патрулирование на воде, приступила к поискам пропавшей девочки. Спасатели разделились на две группы. Одна направилась в сторону села Витино, другая в сторону села Заозерное.
После часа поиска девочка была обнаружена в Заозерном в районе АЗС. В медицинской помощи она не нуждается и доставлена к бабушке.
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