Сводка о новых заражениях в Крыму

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За 20 августа в Крыму зарегистрировали 359 случаев коронавирусной инфекции.

Об этом глава республики Сергей Аксенов сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Из общего количества заболевших 315 выявлены при обращении за медицинской помощью, 44 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям», — написал Аксенов.

Выздоровевших за 20 августа – 465 человек, за весь период — 57 409 человек. Также за прошедшие сутки лаборатории республики провели 4925 обследований на Covid-19.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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