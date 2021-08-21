Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Крыму еще у 365 челвоек обнаружили коронавирус ● В Крыму началась ревакцинация военных от коронавируса ● Только четверть населения Крыма привилась от коронавируса ● В Крыму 370 новых случаев ковида ● Зараженных COVID-19 выявили среди персонала гостиниц в Крыму
Сводка о новых заражениях в Крыму
фото © iz.ru
За 20 августа в Крыму зарегистрировали 359 случаев коронавирусной инфекции.
Об этом глава республики Сергей Аксенов сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
«Из общего количества заболевших 315 выявлены при обращении за медицинской помощью, 44 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям», — написал Аксенов.
Выздоровевших за 20 августа – 465 человек, за весь период — 57 409 человек. Также за прошедшие сутки лаборатории республики провели 4925 обследований на Covid-19.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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Сводка о новых заражениях в Крыму
За 20 августа в Крыму зарегистрировали 359 случаев коронавирусной инфекции.
Коронавирус в Крыму
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