Происшествия
Сбитая на переходе крымчанка после полугода лечения получила 100 тысяч
Суд в Симферополе назначил 100 тысяч рублей компенсации женщине, сбитой на пешеходном переходе.
Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Крыма.
«В октябре 2020 года водитель автомобиля Honda Accord, двигаясь из Симферополя в направлении поселка Укромное, не уступил дорогу пешеходу, в результате чего произошел наезд автомобиля на заявительницу. В результате наезда автомобиля женщине причинены многочисленные травмы, в связи с лечением которых она находилась на больничном более пяти месяцев», – говорится в сообщении.
Женщина обратилась в суд для взыскания компенсации морального вреда.
Железнодорожный районный суд Симферополя обязал виновника ДТП выплатить компенсацию морального вреда в размере 100 тысяч рублей.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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