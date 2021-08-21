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Происшествия

Сбитая на переходе крымчанка после полугода лечения получила 100 тысяч

08:42 суббота, 21 августа 2021

Суд в Симферополе назначил 100 тысяч рублей компенсации женщине, сбитой на пешеходном переходе.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Крыма.

«В октябре 2020 года водитель автомобиля Honda Accord, двигаясь из Симферополя в направлении поселка Укромное, не уступил дорогу пешеходу, в результате чего произошел наезд автомобиля на заявительницу. В результате наезда автомобиля женщине причинены многочисленные травмы, в связи с лечением которых она находилась на больничном более пяти месяцев», – говорится в сообщении.

Женщина обратилась в суд для взыскания компенсации морального вреда.

Железнодорожный районный суд Симферополя обязал виновника ДТП выплатить компенсацию морального вреда в размере 100 тысяч рублей.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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