Прогноз погоды в Крыму на субботу 21 августа

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в субботу, 21 августа.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - гроза (местами грозы), уровень опасности желтый, пожарная опасность (в западных и центральных районах высокая пожарная опасность (4 класс)), уровень опасности желтый. В предгорном Крыму - гроза (местами грозы), уровень опасности желтый. На южном побережье - гроза (местами гроза), уровень опасности желтый. В горах Крыма - гроза (местами гроза), уровень опасности желтый.

В Симферополе сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня пасмурно. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 16 до 27, ночью от 16 до 17 градусов. Ветер западный 10 км/час, возможны порывы до 21 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 48 до 89 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.

В Ялте сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня пасмурно. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 20 до 27, ночью от 20 до 21 градусов. Ветер северо-западный 11 км/час, возможны порывы до 20 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 61 до 81 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 21 до 25, ночью от 21 до 22 градусов. Ветер северо-западный 20 км/час, возможны порывы до 30 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 59 до 73 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 20 до 28, ночью от 19 до 20 градусов. Ветер северо-западный 20 км/час, возможны порывы до 41 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 56 до 77 процентов, атмосферное давление 757 мм рт.ст.

В Керчи сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадки возможны только ночью. Температура воздуха днем от 20 до 26, ночью от 20 до 21 градусов. Ветер западный 19 км/час, возможны порывы до 31 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 63 до 87 процентов, атмосферное давление 757 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 20 до 28, ночью от 20 до 21 градусов. Ветер северо-западный 19 км/час, возможны порывы до 31 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 52 до 87 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 17 до 28, ночью от 18 до 19 градусов. Ветер западный 16 км/час, возможны порывы до 31 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 46 до 90 процентов, атмосферное давление 757 мм рт.ст.

В Армянске сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня пасмурно. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 18 до 28, ночью от 19 до 21 градусов. Ветер северо-западный 19 км/час, возможны порывы до 32 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 49 до 78 процентов, атмосферное давление 757 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня пасмурно. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 16 до 22, ночью от 15 до 16 градусов. Ветер северо-западный 13 км/час, возможны порывы до 20 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 62 до 84 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 15 до 24, ночью около 15 градусов. Ветер северо-западный 6 км/час, возможны порывы до 11 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 59 до 91 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 23 до 26 градусов тепла. По городам: в Алуште - 26, в Евпатории - 24, на мысе Казантип в Азовском море - 25, в Керчи - 27, в Николаевке - 26, в Севастополе - 25, в Судаке - 25, на Тарханкуте - 25, в Феодосии - 25, в Ялте - 25 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 26, в Египте - 29, на Кипре - 25, в Одессе - 24, в Сочи - 26, в Турции - 29, в Хорватии - 27 градусов выше нуля.

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