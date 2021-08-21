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Власть

Полицейские проворачивали квартирные аферы в Крыму

12:06 суббота, 21 августа 2021
Полицейские проворачивали квартирные аферы в Крыму

фото © Новости Крыма

В Севастополе следователи установили причастность сотрудников полиции и их сообщницы, которые в августе попались на мошенничестве с недвижимостью, к еще одному факту завладения чужой квартиры.

Об этом сообщает пресс-служба республиканского управления Следкома.

10 августа в Севастополе за мошенничество с квартирами пожилых людей силовики задержали шесть местных жителей, среди которых двое сотрудников полиции. Как оказалось, сообщники промышляли с 2019 года.

По первоначальной информации, их жертвами стали двое мужчин в возрасте 57 и 84 лет, страдающих психическими заболеваниями. Сегодня стало известно еще об одном факте.

«Так, должностные лица собрали информацию в отношении 84-летнего жителя Гагаринского района, который в силу состояния здоровья и проблем со слухом не мог в полной мере осознавать характер совершаемых против него противозаконных действий. Введя пожилого человека в заблуждение, в сентябре 2020 года подельники переоформили его квартиру на улице Героев Бреста на тетю одного из сотрудников полиции, тем самым причинив ему ущерб в размере 5 миллионов рублей», - рассказали в СК.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на выявление других фактов противоправной деятельности фигурантов уголовного дела. Принимаются меры по признанию сделок с недвижимостью незаконными.

Расследование уголовного дела продолжается и находится на личном контроле руководителя Главного следственного управления.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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