Полицейские проворачивали квартирные аферы в Крыму

фото © Новости Крыма

В Севастополе следователи установили причастность сотрудников полиции и их сообщницы, которые в августе попались на мошенничестве с недвижимостью, к еще одному факту завладения чужой квартиры.

Об этом сообщает пресс-служба республиканского управления Следкома.

10 августа в Севастополе за мошенничество с квартирами пожилых людей силовики задержали шесть местных жителей, среди которых двое сотрудников полиции. Как оказалось, сообщники промышляли с 2019 года.

По первоначальной информации, их жертвами стали двое мужчин в возрасте 57 и 84 лет, страдающих психическими заболеваниями. Сегодня стало известно еще об одном факте.

«Так, должностные лица собрали информацию в отношении 84-летнего жителя Гагаринского района, который в силу состояния здоровья и проблем со слухом не мог в полной мере осознавать характер совершаемых против него противозаконных действий. Введя пожилого человека в заблуждение, в сентябре 2020 года подельники переоформили его квартиру на улице Героев Бреста на тетю одного из сотрудников полиции, тем самым причинив ему ущерб в размере 5 миллионов рублей», - рассказали в СК.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на выявление других фактов противоправной деятельности фигурантов уголовного дела. Принимаются меры по признанию сделок с недвижимостью незаконными.

Расследование уголовного дела продолжается и находится на личном контроле руководителя Главного следственного управления.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Пенсионерам Севастополя продают «проверку вентиляции» за 8000 рублей. Примитивную услугу по заоблачной цене предлагают невнимательным севастопольцам. В городе по домам пенсионеров вновь начали ходить представители частных компаний.

Симферополец, убивший семилетнего сына, отправится на принудительное лечение. Верховный Суд Крыма освободил от уголовной ответственности 32-летнего жителя крымской столицы, задушившего своего 7 летнего сына в феврале этого года.

Керчанин получил восемь лет колонии за убийство сожительницы. 52-летний житель Керчи в состоянии алкогольного опьянения убил сожительницу.

В Симферополе задержали девушку, которая расплатилась в магазине фальшивой купюрой. В Симферополе на пункт централизованной охраны Росгвардии Крыма поступил сигнал «Тревога» из одного из охраняемых супермаркетов города.