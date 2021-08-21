Потоп в Крыму
Развитие сюжета: Аэропорт Симферополя не выдержал испытания ливнем ● Прошедшие ливни повредили объекты культурного наследия в Керчи ● Больше месячной нормы осадков выпало в Симферополе за два часа ● В Керчи все еще затоплены 23 подвала, стадион и частный дом ● Керченская молодежь нашла повод радоваться потопу
Под Керчью начали строить искусственную дамбу
фото © Новости Крыма
Для предотвращения новых подтоплений строители приступили к возведению гидротехнического сооружения в селе Бондаренково, на реке Булганак.
Об этом сообщили в пресс-службе администрации Керчи.
«Строительство ведется общими усилиями специалистов Керчи и Ленинского района под руководством Государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации Республики Крым. Администрация Керчи оказывает всестороннюю помощь в организации производственного процесса, и непосредственно в строительстве», — уточнили в пресс-службе.
Также в администрации уточнили, что искусственная дамба, в случае подъема уровня воды в реке Булганак, не даст «большой воде» попасть в город и подтопить городские территории и объекты.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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