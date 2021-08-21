Под Керчью начали строить искусственную дамбу

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Для предотвращения новых подтоплений строители приступили к возведению гидротехнического сооружения в селе Бондаренково, на реке Булганак.

Об этом сообщили в пресс-службе администрации Керчи.

«Строительство ведется общими усилиями специалистов Керчи и Ленинского района под руководством Государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации Республики Крым. Администрация Керчи оказывает всестороннюю помощь в организации производственного процесса, и непосредственно в строительстве», — уточнили в пресс-службе.

Также в администрации уточнили, что искусственная дамба, в случае подъема уровня воды в реке Булганак, не даст «большой воде» попасть в город и подтопить городские территории и объекты.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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