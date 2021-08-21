Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Сводка о новых заражениях в Крыму ● В Крыму еще у 365 челвоек обнаружили коронавирус ● В Крыму началась ревакцинация военных от коронавируса ● Только четверть населения Крыма привилась от коронавируса ● В Крыму 370 новых случаев ковида
Оперативная сводка по COVID в Севастополе - данные за сутки
фото © pravda.com.ua
За сутки в Севастополе зарегистрированы 227 новых случаев заболевания COVID-19, сообщили в правительстве города.
Умерли четыре человека в возрасте от 61 года до 93 лет.
284 человека выписаны после выздоровления. Под наблюдением находится 720 человек – это люди, контактировавшие с заболевшими. По данным Роспотребнадзора, всего в Севастополе диагноз COVID-19 подтвержден уже у 25 202 человек.
В настоящий момент выздоровели 24 408 пациента, умерших - 971 человек.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
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