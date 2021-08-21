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Коронавирус в Крыму

Оперативная сводка по COVID в Севастополе - данные за сутки

Оперативная сводка по COVID в Севастополе - данные за сутки

фото © pravda.com.ua

За сутки в Севастополе зарегистрированы 227 новых случаев заболевания COVID-19, сообщили в правительстве города.

Умерли четыре человека в возрасте от 61 года до 93 лет.

284 человека выписаны после выздоровления. Под наблюдением находится 720 человек – это люди, контактировавшие с заболевшими. По данным Роспотребнадзора, всего в Севастополе диагноз COVID-19 подтвержден уже у 25 202 человек.

В настоящий момент выздоровели 24 408 пациента, умерших - 971 человек.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму еще у 365 челвоек обнаружили коронавирус. За прошедшие сутки на территории Республики Крым зарегистрировали 365 случая новой коронавирусной инфекции.

Крымчан попросили не вызывать скорую из-за температуры и ОРВИ. Замглавы регионального Минздрава рассказала, когда нужно вызывать бригаду медиков, а когда – нет.

В Крыму обнаружен серьезный дефицит жизненно важных медикаментов. В Крыму обнаружен дефицит нескольких сотен наименований жизненно важных лекарственных препаратов.

Только четверть населения Крыма привилась от коронавируса. Первым компонентом вакцины от коронавируса привилась почти четверть населения Крыма.

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Оперативная сводка по COVID в Севастополе - данные за сутки

Оперативная сводка по COVID в Севастополе - данные за сутки

За сутки в Севастополе зарегистрированы 227 новых случаев заболевания COVID-19, сообщили в правительстве города.

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