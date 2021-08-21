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Курортный сезон или дыхание осени: прогноз погоды для Крыма на неделю

20:57 суббота, 21 августа 2021
Курортный сезон или дыхание осени: прогноз погоды для Крыма на неделю

фото © www.turcalendar.ru

На следующей неделе Крым будет находиться под влиянием антициклона, прогнозируется жаркая погода без осадков.

Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказал ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.

«В целом прогноз позитивный, на горизонте не вижу никаких «камней с неба». Фон атмосферного давления будет повышен, господствует антициклональный тип погоды. Будет преобладать солнечная сухая погода. Если где-то и будет внутримассовая активность зарождаться, то очень локально и незначительно. Температура будет не только соответствовать норме, но может и немного ее превысить», - рассказал специалист.

Так, средняя температура воздуха в Крыму в ночные часы составит +15 до +20, днем столбики термометра будут колебаться на уровне +25…+30. А в отдельные дни недели, в частности, в среду и ближе к выходным, эксперты прогнозируют до 31-32 градусов тепла.

«Погода будет достаточно комфортная и для отдыхающих, и для гостей Крыма. Тем более что температура морской воды +25 градусов, а воздух на следующей неделе и до конца месяца будет знойным и жарким, - отметил Тишковец. - Курортный сезон продолжается».

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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