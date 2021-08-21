Крымский общепит стал зарабатывать в полтора раза больше

Крым стал лидером среди туристических регионов по приросту доходов общепита.

Команда проекта БигДата в Контур.ОФД изучила чеки продуктовых магазинов и заведений общепита. А затем сравнила выручку в апреле с доходами в месяцах отпусков: мае, июне, июле, чтобы понять, как растет доход в этой сфере в разных регионах.

«В прошлом году общепит сильно пострадал из-за коронавируса. Но к маю 2021 года в большинстве регионов выручка кафе, ресторанов и других заведений вернулась к доковидным показателям. Одна из причин «возрождения из пепла» – развитие внутреннего туризма», – пояснили в компании.

Лидер по приросту в деньгах стал Крым: в июле на полуострове отбили чеков на 47% больше, чем в апреле. Продавцы продуктов и блюд заработали больше на 61%.

Краснодарский край тоже в плюсе: количество чеков выросло на 27%, а доход – на 33%.

«Судя по объему выручки, эти регионы у Черного моря – самые популярные направления среди путешествий по стране», – отмечают авторы исследования.

Доходы продавцов в других туристических регионах тоже растут: в Калининградской области показатели увеличились на 35%, в Карелии – на 27%, на Алтае – на 9%, в Татарстане – на 8%, на Ставрополье – на 5%.

В Москве и Санкт-Петербурге отмечается иная ситуация.

В июле выручка в московском общепите снизилась из-за введения QR-кодов. Из-за противовирусных мер рестораны и кафе столицы до сих пор не вышли на уровень доходов 2019 года. Если учитывать и продуктовую розницу, доходы в апреле ниже июльских на 11,5 %.

В Петербурге выручка июня была чуть ниже, чем в мае, примерно на 1,5%. К июлю она выросла, но без резкого скачка. При этом стоит учитывать, что такой сезонности, как в Крыму, в обеих столицах нет – они привлекательны для туристов круглый год, поэтому и рост не так ощутим.

В тексте использованы материалы: Новый день

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