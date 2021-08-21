Крым возглавил рейтинг регионов климатического риска

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Самые ощутимые в России последствия изменения климата ждут Крым, Ставропольский край, Курскую и Воронежскую области, этим регионам в первую очередь нужны программы адаптации экономики.

Об этом со ссылкой на директора Института глобального климата и экологии имени Ю. А.Израэля Росгидромета Анну Романовскую сообщает РИА Новости.

«Если рассматривать ситуацию по всей территории России и оценивать, где изменение климата уже приводит к самым драматическим последствиям, основные изменения наблюдаются в центральных и южных регионах Европейской части страны – наиболее густонаселенных районах», - отметила Романовская.

На первом месте в плане климатических рисков находится Крым, отмечает специалист.

В этом регионе наблюдается рост температуры, увеличение количества и интенсивности осадков, числа опасных явлений и засух.

За Крымом следует Ставропольский край и далее уже Курская и Воронежская области, отметила Романовская. Эта группа регионов, по оценкам ученых, находится в опасной «красной зоне».

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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