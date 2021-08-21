Клещи атакуют Крым: 15 заболевших боррелиозом

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Специалисты Роспотребнадзора предупредили о высокой активизации клещей в Крыму.

По данным пресс-службы крымского межрегионального управления, с начала года зафиксировано 15 случаев заболевания иксодовым клещевым боррелиозом.

«Обращаем внимание населения, что в Крыму продолжается пик активности клещей. В данный период времени отмечается высокая их активизация», – говорится в сообщении.

Также по данным ведомства, в текущем году вырос процент инфицированных клещей среди тех, которые были сняты с людей и попали на лабораторное исследование. «По состоянию на 19 августа 2021 года результаты исследования клещей на вирусофорность, снятых с людей, свидетельствуют об инфицированности их вирусом иксодового клещевого боррелиоза в 17% случаев (в 2020 году – 12%), гранулоцитарным анаплазмозом – 7,6% (2020 год – 1,7%), моноцитарным эрлихиозом – 4,2% (2020 год – 0,5%)», – сообщили в крымском управлении Роспотребнадзора.

Уточняется также, что против клещевого вирусного энцефалита на полуострове привиты в текущем году 1101 человек, относящихся к контингенту группы риска – лесники, студенты, проходящие производственную практику в горно-лесных зонах и лица, выезжающие на эндемичные по клещевому вирусному энцефалиту территории. Серопрофилактику получили 53 человека.

Ранее в Центре гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и Севастополе сообщили, что в текущем году выявляют в Крыму почти на 80% чаще клещей, которые переносят инфекционные заболевания.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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