Какой сегодня праздник 21 августа

Сегодня, 21 августа 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Всемирный день бездомных животных

В третью субботу августа отмечается Всемирный день бездомных животных (International Homeless Animals Day). Дата появилась в календаре по инициативе Международного общества прав животных (International Society for Animal Rights, ISAR). Организация выступила с этим предложением в 1992 году, начинание поддержали зоозащитные организации разных стран.

Эта дата считается не праздником, а поводом обратиться к проблеме бездомных животных, рассказать максимальному количеству людей об их трагической судьбе.

По всему миру в этот день проходят просветительские и благотворительные мероприятия. Волонтеры проводят концерты, конкурсы и аукционы, помогающие собрать средства, которые направляются на помощь бездомным животным — в первую очередь, конечно, собакам и кошкам. Также этот день — хороший шанс найти хозяина для беспризорного пса или кота.

Международный день геокешинга (International Geocaching Day)

Геокэшинг — туристская игра с применением спутниковых навигационных систем, состоящая в нахождении тайников, спрятанных другими участниками игры.

Основная идея состоит в том, что одни игроки прячут тайники, с помощью GPS определяют их географические координаты и сообщают о них в Интернете. Другие игроки используют эти координаты и свои GPS-приемники для поиска тайников.

Чаще всего тайники расположены в местах, которые представляют природный, исторический, культурный, географический интерес.

Точность, с которой прибор определяет позицию, составляет от нескольких метров до нескольких десятков метров. Это позволяет только «очертить» небольшой район местонахождения закладки. Для более точного поиска контейнера надо пользоваться подсказками из описания тайника, применять наблюдательность, смекалку и опыт.

День Стрибога

Стрибог (древне-русское Стрибогъ) - в восточнославянской мифологии бог ветра, родившийся из дыхания Рода. Имя его восходит к древнему корню «стрег», что означает «старший», «дядя по отцу». Подобное значение встречается в «Слове о полку Игореве», где ветры названы «стрибожьими внуками».

Также сегодня, 21 августа, отмечают такие праздники:

- День офицера России

- Международный день памяти и поминовения жертв терроризма (International Day of Remembrance and Tribute to the Victims of Terrorism)

- День памяти преподобного Григория Синаита

- Мирон Ветрогон

- Праздник старых бурдюков

- День сбора диких трав

- Международный день без косметики и макияжа

- День молодежи Марокко

- День пожилых людей (National Senior Citizens Day) в США

- День Евангелия на Острове Кусаие

- День истории железной дороги в Эстонии

- День Ниной Акино (Ninoy Aquino Day) на Филиппинах

- День спумони (National Spumoni Day) в США

- День принятия Конституционного закона в Латвии

Сегодня именины празднуют: Григорий, Федор, Анастасий, Емельян, Моисей, Касьян, Савватий, Леонид, Мирон, Елеферий (Елевферий, Алфер), Зосима (Изосим), Стиракий.

Что происходило 21 августа в прошлые годы

1886 - в Болгарии был свергнут царь Александр Баттенберг (первый правитель независимой от турецкого господства Болгарии).

1911 - ограбление века: была похищена с Лувра (Париж) картина Леонардо да Винчи «Мона Лиза», гениальное творение было найдено через два года в Италии.

1945 - в СССР были прекращены поставки из США по ленд-лизу (государственная программа, по которой американцы передавали своим союзникам во Второй мировой войне боеприпасы, технику, продовольствие и стратегическое сырье, включая нефтепродукты).

1953 - в СССР запрещена лоботомия (нейрохирургическая операция, заключающаяся в разрезании тканей, соединяющих лобные доли мозга с его остальной частью).

1959 - Гавайи стали 50-м штатом США.

1965 - очередные изменения правил в английском футболе: разрешены замены в ходе игры (первым игроком, вышедшим на замену стал Кейт Пикок).

1968 - окончание реформ Пражской весны: в Чехословакию по приказу из Москвы вводятся войска стран Организации Варшавского договора.

1981 - климатологи впервые начали подавать сигналы об угрозе глобального потепления на Земле.

1986 - правительство СССР признало причиной катастрофы на Чернобыльской АЭС халатность персонала.

1999 - Болгария навсегда порывает с коммунистическим прошлым: в Софии с пятой попытки взорван мавзолей, где до 1990 года лежало тело Георгия Димитрова (был известен как «болгарский Ленин»).

