Курорт
Европейцы отправились в Крым и нарвались на обман
фото © Новости Крыма
Семья, члены которой проживают в разных странах Европы, раз в пятилетку собирается всем составом на отдых. На этот раз для встречи они выбрали Крым.
Одна из родственниц поделалась своими впечатлениями об отдыхе в своем блоге на платформе «Яндекс.Дзен».
Она отметила, что и в прошлом году хотела посетить полуостров и отдохнуть на берегу Черного моря, но так как она проживала в Лондоне, а Крым был закрыт для иностранцев, пришлось «лететь во вражескую Мексику».
«В этом году мы были упорны и смогли прорваться на побережье Черного моря в Крыму», — отметила блогер.
Из-за отсутствия авиасообщения с полуостровом им пришлось лететь с пересадкой в Москве. Через один из российских агрегаторов туристы забронировали домик.
Особых надежд на высокий сервис отдыхающие не питали, поэтому требования были простые: дом со своей территорией, с гаражом и удаленность от моря не более километра. И такой вариант был найден.
«За весь отпуск получилось около 220 тысяч рублей. В доме был заявлен крытый бассейн, свои 12 соток участка с мангалом, никаких соседей, евроремонт и все удобства», — отметила путешественница.
По приезде оказалось, что дом не был изолирован от двух других, расположенных на участке. Бассейн был хозяйский, и им нельзя было пользоваться гостям. Также имелся и гараж, правда, вместо подъезда к нему вели ступеньки.
Охраняли курортный объект два больших пса. Однако они были воспитанными и особых хлопот не доставляли. Кроме того, что их боялись дети, пожаловалась курортница.
«Конечно же, мы написали обо всех критичных проблемах риелтору. Отгадайте, каков был его ответ? Не нравится — ищите другой дом», — поделилась блогер.
Позже отдыхающим все же принесли извинения, а с сайта бронирования удалили недостоверные сведения.
В тексте использованы материалы: Форпост
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