Власть
Четыре пляжа Большой Ялты работали с нарушениями
фото © pixabay.com
Нарушения связаны с работой матросов-спасателей: они отсутствовали, были в недостаточном количестве или одеты не по форме.
Также на нескольких пляжах были замечания по состоянию информационных стендов, сообщили в пресс-службе Минкурортов Крыма.
Всего специалисты министерства проверили 25 пляжей — в Алупке, Форосе, Санаторном, Береговом, Парковом, Понизовке, Кацивели, Симеизе и Гаспре. Большинство арендаторов добросовестно относятся к требованиям по содержанию пляжей.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
Туристы матерят крымских отельеров. Порой поведение гостей Крыма далеко от элементарных правил этикета, уважения и вежливости.
Какую опасность в Крыму несут псевдоэкскурсоводы. Поход в Крымские горы с экскурсоводом из соцсетей может обернуться не только опасной ситуацией, но и отсутствием всякой ответственности со стороны такого псевдоэкскурсовода.
Турист сравнил отдых в «своем» Крыму и «гостеприимной Абхазии». Российский тревел-блогер побывал в Крыму и в Абхазии и раскрыл разницу между курортами.
Российская туристка оказалась шокирована крымским сервисом. Девушка не согласилась стричь ребенка в парикмахерской за 450 рублей, после чего ей крикнули: «понаехала, нищета!».
В России резко подорожали гробы, кресты и ограды
В России в августе значительно выросли цены на похоронную продукцию.
Оперативная сводка по COVID в Севастополе - данные за сутки
За сутки в Севастополе зарегистрированы 227 новых случаев заболевания COVID-19, сообщили в правительстве города.
Сводка о новых заражениях в Крыму
За 20 августа в Крыму зарегистрировали 359 случаев коронавирусной инфекции.
Крымчан напугала выплывшая из моря змея
Жители и гости Крыма делятся в соцсетях видео морской змеи, которая с добычей в пасти уползает от воды в прибрежные скалы.
19 августа
Алушту залило и побило градомфото
19 августа
Медузы корнероты захватили морской берег Крымафото
18 августа
В Севастополе за день спасли шестерых пострадавших на пляжах и в море
Спасатели Центра гражданской защиты за один день спасли троих терпящих бедствие на прогулочном судне, двоих с травмами и одного унесенного в море, сообщили в отделе оперативной информации ЦГЗ.