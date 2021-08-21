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Четыре пляжа Большой Ялты работали с нарушениями

14:34 суббота, 21 августа 2021
Ялта
Четыре пляжа Большой Ялты работали с нарушениями

фото © pixabay.com

Нарушения связаны с работой матросов-спасателей: они отсутствовали, были в недостаточном количестве или одеты не по форме.

Также на нескольких пляжах были замечания по состоянию информационных стендов, сообщили в пресс-службе Минкурортов Крыма.

Всего специалисты министерства проверили 25 пляжей — в Алупке, Форосе, Санаторном, Береговом, Парковом, Понизовке, Кацивели, Симеизе и Гаспре. Большинство арендаторов добросовестно относятся к требованиям по содержанию пляжей.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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