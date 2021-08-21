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Происшествия

22-летний рецидивист ограбил собутыльника в Керчи

10:12 суббота, 21 августа 2021
Керчь

Житель Керчи сообщил полиции о пропаже из его квартиры 140 тысяч рублей.

В МВД по Крыму уточнили, что накануне кражи заявитель распивал алкоголь с незнакомцем.

Выяснилось, что последний причастен к происшествию. 22-летний ранее судимый житель Керчи воспользовался моментом, когда хозяин квартиры вышел из комнаты, и забрал деньги из кошелька, который лежал на видном месте.

Правоохранители по горячим следам задержали вора. В отношении него возбудили уголовное дело, по которому парню грозит до 5 лет лишения свободы.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Керчанин ограбил парикмахера. Керченский городской суд приговорил местного жителя к 9 годам лишения свободы в колонии строго режима за разбойное нападение и кражу, сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.

В Севастополе женщина зарезала гостя во время ссоры. В Севастополе направили в суд уголовное дело в отношении 39-летней жительницы Инкермана, убившей одного из гостей у себя дома во время ссоры, сообщили в пресс-службе прокуратуры Севастополя.

Крымчанин использовал 9-летнюю девочку для съемок порнографических материалов. Житель Джанкойского района Крыма обвиняется в изготовлении и обороте порнографических материалов.

Рецидивист-насильник из Севастополя предстанет перед судом. По версии следствия, в июле этого года ранее неоднократно судимый 47-летней житель Балаклавского района Севастополя изнасиловал свою 22-летнюю соседку.

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