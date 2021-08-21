22-летний рецидивист ограбил собутыльника в Керчи

Житель Керчи сообщил полиции о пропаже из его квартиры 140 тысяч рублей.

В МВД по Крыму уточнили, что накануне кражи заявитель распивал алкоголь с незнакомцем.

Выяснилось, что последний причастен к происшествию. 22-летний ранее судимый житель Керчи воспользовался моментом, когда хозяин квартиры вышел из комнаты, и забрал деньги из кошелька, который лежал на видном месте.

Правоохранители по горячим следам задержали вора. В отношении него возбудили уголовное дело, по которому парню грозит до 5 лет лишения свободы.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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