Происшествия
Женщина выстрелила в лицо сожителю в Севастополе
Женщина выстрелила в лицо сожителю из пневматического пистолета в ходе ссоры. Когда мужчина вызвал скорую помощь, приехавшая следом полиция обнаружила в его жилище наркотики.
Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Севастополю. Как выяснилось, ссора между тридцатидвухлетним мужчиной и его спутницей жизни сорока пяти лет произошла на почве раздела денег, полученных от сбыта наркотиков.
Он пригрозил женщине пневматическим пистолетом. Однако не испугал ее этим, а только раззадорил. Разгневанная, она выхватила оружие и выстрелила несговорчивому супругу прямо в лицо. Он получил травму глаза.
«На место происшествия прибыли сотрудники полиции ОМВД, которые в ходе осмотра места происшествия обнаружили и изъяли крупную партию синтетических наркотиков, банковские карты, деньги, добытые преступным путем, и другие вещи, имеющие доказательное значение», – сообщили в ведомстве.
Теперь мужчине грозит от пятнадцати лет тюрьмы вплоть до пожизненного заключения за незаконное производство, хранение и сбыт наркотических и психотропных веществ.
А его сожительнице – до пяти лет лишения свободы по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью».
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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