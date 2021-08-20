Заложники подземелья: потоп в Симферополе загнал в ловушку двух мужчин

В Симферополе спасли двух мужчин, которые в результате обильных осадков оказались заблокированы в затопленном подземном гараже.

Об этом сообщает пресс-служба республиканского МЧС. ЧП произошло накануне в 15:45 на улице Гридасова.

Сильный ливень привел к подтоплениям восьми расположенных на этой улице придомовых участков и еще четырех – на Судакской. В разгар стихии в одном из подземных гаражей жилого дома находились люди, которые из-за стремительного поступления воды не смогли самостоятельно выбраться. Спасатели оперативно поспешили им на помощь.

«Вода прибывала настолько быстро, что двое мужчин находились в тридцати сантиметрах от потолка подземного гаража. Сотрудники Симферопольского отряда «Крым –Спас», быстро оценив обстановку, приступили к спасательной операции. Открыть ворота гаража не было возможности, потому спасатели при помощи гидравлического инструмента сняли железную решетку с бокового окна и через него эвакуировали пострадавших во двор», - рассказали в ведомстве.

В помощи медиков мужчины не нуждались.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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