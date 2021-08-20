За неделю в Крыму подорожали лук, картофель и свежие огурцы

За неделю на полуострове зафиксировали рост цен на картофель (на 9,83%), свежие огурцы (на 9,33%), репчатый лук (на 2,64%) и помидоры (на 1,83%).

Также еженедельный мониторинг показал, что некоторые продукты стали дешевле. Морковь упала в цене на 2,92%, белокочанная капуста на 1,05%. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Федеральной службы государственной статистики по РК и Севастополю.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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