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Бизнес

За неделю в Крыму подорожали лук, картофель и свежие огурцы

12:57 пятница, 20 августа 2021

За неделю на полуострове зафиксировали рост цен на картофель (на 9,83%), свежие огурцы (на 9,33%), репчатый лук (на 2,64%) и помидоры (на 1,83%).

Также еженедельный мониторинг показал, что некоторые продукты стали дешевле. Морковь упала в цене на 2,92%, белокочанная капуста на 1,05%. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Федеральной службы государственной статистики по РК и Севастополю.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Севастополе иностранец кормил туристов антисанитарной рыбой. Полиция пресекла два факта реализации рыбы и морепродуктов на набережной парка «Учкуевка» в Севастополе, торговлю осуществляли местный житель и иностранец.

Доставка продуктов питания на дом. Доставка продуктов питания на дом - это удобно. Вы можете купить необходимые продукты, не тратя время на походы по магазинам. Но как именно работает доставка продуктов и каких подводных камней можно избежать?

В среднем по Крыму обед в кафе обходится в 507 рублей. Согласно данным Крымстата, в июле 2021 года обед в кафе, столовой, закусочной в среднем по Крыму обходился в 507 рублей (дороже всего в Ялте - 616 руб, дешевле всего в Симферополе - 463 руб.).

Крымские самозанятые заработали за год 2,8 млрд рублей. Более 26 тысяч самозанятых крымчан суммарно заработали 2,8 млрд рублей с 1 июля прошлого года. Об этом заявила министр финансов Республики Крым Ирина Кивико.

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