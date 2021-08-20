Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 74.0
воздух +19
море +27

Власть

Вице-мэр Алушты попал в ИВС

07:35 пятница, 20 августа 2021
Алушта
Вице-мэр Алушты попал в ИВС

фото © Новый день

Заместитель главы администрации Алушты Александр Осовский попал в изолятор временного содержания (ИВС).

Чиновник любит водить машину, но не жалует правила дорожного движения. Однажды он лишился прав за вождение в нетрезвом виде. На этот раз он не смог предъявить права сотруднику ГИБДД.

В мэрии Алушты факт задержания Осовского подтвердили, правда, заявили, что он – уже бывший сотрудник. Выяснилось, что вице-мэр провел полтора месяца на больничном, вышел на работу, уволился и куда-то уехал на личном авто. Через некоторое время его задержали и отправили в ИВС до выяснения обстоятельств.

На официальном сайте администрации Алушты Осовский все еще находится в числе заместителей главы города. Ранее он возглавлял Госавтоинспекцию Симферополя и управление ГИБДД Алушты.

В тексте использованы материалы: Новый день

Ранее Новости Крыма сообщали:

Зеленский собрался в Крым. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после деоккупации Крыма сразу поедет на Черное море, на мыс Фиолент.

Крымчанка пригласила Аксенова в село посмотреть на первобытную жизнь. Женщина пожаловалась на отсутствие коммуникаций, освещения, воды и состояние дорог.

Работа КПВВ «Чаплинка» приостановлена еще на месяц. Контрольный пункт въезда-выезда «Чаплинка» на границе Крыма с Украиной останется закрытым до 15 сентября 2021 года в связи с ремонтными работами.

Стало известно, как отдыхает мэр Ялты. Глава администрации Ялты Янина Павленко предпочитает отдыхать вместе со своей семьей.

Власть
Вице-мэр Алушты попал в ИВС

Вице-мэр Алушты попал в ИВС

Заместитель главы администрации Алушты Александр Осовский попал в изолятор временного содержания (ИВС).

Происшествия
В Керчи нарушители хотели залезть на охраняемый участок трассы

В Керчи нарушители хотели залезть на охраняемый участок трассы

В Керчи сотрудники краснодарского филиала Управления ведомственной охраны Минтранса РФ задержали двух нарушителей, которые хотели перелезть через забор и попасть на охраняемый участок трассы «Керчь – Новороссийск».

Власть
Зеленский собрался в Крым

Зеленский собрался в Крым

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после деоккупации Крыма сразу поедет на Черное море, на мыс Фиолент.

Власть
«Одумались»: власти Ялты обещают вернуть пять ранее отмененных маршрутов общественного транспорта

«Одумались»: власти Ялты обещают вернуть пять ранее отмененных маршрутов общественного транспорта

Сразу пять маршрутов общественного транспорта собираются вернуть на улицы Ялты.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации