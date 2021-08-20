Вице-мэр Алушты попал в ИВС

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Заместитель главы администрации Алушты Александр Осовский попал в изолятор временного содержания (ИВС).

Чиновник любит водить машину, но не жалует правила дорожного движения. Однажды он лишился прав за вождение в нетрезвом виде. На этот раз он не смог предъявить права сотруднику ГИБДД.

В мэрии Алушты факт задержания Осовского подтвердили, правда, заявили, что он – уже бывший сотрудник. Выяснилось, что вице-мэр провел полтора месяца на больничном, вышел на работу, уволился и куда-то уехал на личном авто. Через некоторое время его задержали и отправили в ИВС до выяснения обстоятельств.

На официальном сайте администрации Алушты Осовский все еще находится в числе заместителей главы города. Ранее он возглавлял Госавтоинспекцию Симферополя и управление ГИБДД Алушты.

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