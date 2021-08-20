В Севастополе женщина зарезала гостя во время ссоры

В Севастополе направили в суд уголовное дело в отношении 39-летней жительницы Инкермана, убившей одного из гостей у себя дома во время ссоры, сообщили в пресс-службе прокуратуры Севастополя.

«По версии следствия, женщина распивала спиртные напитки с сожителем своей знакомой у себя дома в Инкермане. Впоследствии возник конфликт, в ходе которого она нанесла гостю удар кухонным ножом в область живота», – говорится в сообщении.

От полученных травм мужчина умер на месте.

Расследование завершено и материалы направлены в суд в Балаклавский районный суд Севастополя для рассмотрения по существу.

Задержанная обвиняется в убийстве.

Ей грозит от шести до пятнадцати лет лишения свободы.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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