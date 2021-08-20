В Севастополе за день спасли шестерых пострадавших на пляжах и в море

фото © Новости Крыма

Спасатели Центра гражданской защиты за один день спасли троих терпящих бедствие на прогулочном судне, двоих с травмами и одного унесенного в море, сообщили в отделе оперативной информации ЦГЗ.

Первым звонок с призывом о помощи поступил на пульт оперативного дежурного в час дня. Экстренная эвакуация требовалась мужчине, получившему травму ноги на диком пляже Инжир в Балаклавском районе.

На катере «Чибис» поисково-спасательного подразделения «Балаклава» к месту происшествия выдвинулась дежурная смена из четырех человек. Но до самого пляжа им добираться не пришлось: пострадавшего уже забрали с берега на судне, которое двигалось навстречу.

Мужчину передали спасателям, которые оказали ему первую медицинскую помощь. Оказалось, что, ныряя, пострадавший сильно повредил ногу и потерял много крови. На берегу катер уже встречала бригада скорой помощи.

Час спустя спасатели снова выдвинулись на дикий пляж, на этот раз Царское село на Фиоленте, где тоже пострадал отдыхавший мужчина.

Он подвернул ногу и не мог самостоятельно передвигаться, оставаясь в труднодоступном месте. Туриста нашли, перенесли на катер и доставили к ожидавшим на берегу Балаклавской бухты медикам.

В Феодосии спасли мужчину, которому стало плохо на отдыхе.

Еще две поисково-спасательные операции в разных районах города начались одновременно – в половине четвертого.

В районе внешнего рейда, куда выдвинулся катер ПСП «Омега», вызволяли троих с потерпевшего бедствие судна, а в акватории пляжа Парк Победы спешили на помощь шестнадцатилетнему юноше, которого уносило в море. Все пострадавшие были спасены.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Евпатории штормовой ветер опрокинул лодку: рыбака отнесло в море. В Евпатории спасли рыбака, который из-за сильного ветра выпал из лодки и оказался в море на расстоянии 300 метров от берега.

В Судаке унесенных в море туристов спасла историческая галера. Прогулочная галера «Таврида» подобрала на борт двух сапсерферов, которых сильным штормом уносило в открытое море.

В Феодосии спасли мужчину, которому стало плохо на отдыхе. В Феодосии спасатели пришли на помощь мужчине, которому резко стало плохо.

В Севастополе за сутки спасли двух женщин на диких пляжах. Дежурным поисково-спасательного подразделения «Балаклава» Центра гражданской защиты Севастополя меньше чем за сутки пришлось дважды выезжать по вызову на спасение женщин, пострадавших на диких пляжах Балаклавы.