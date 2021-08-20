Происшествия
В Крыму затонул еще один катер, перевозивший туристов
фото © Новости Крыма
Следователи начали проверку по факту затопления в районе Севастопольской бухты катера СМБ-40 «Виктория».
Об этом сообщила старший помощник руководителя главного следуправления СК по Крыму и Севастополю Ольга Постнова.
«Примерно в 17 часов 19 августа текущего года катер с пассажирами на борту вышел в шторм в открытое море в район Севастопольской бухты. В последующем перевернулся и затонул. Четверо пассажиров и капитан были спасены оперативными службами, их жизни и здоровью ничего не угрожает», – пояснила Постнова.
Проверка проводится на предмет наличия в действиях членов экипажа признаков преступления, предусмотренных статьей 263 УК РФ – нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта. Подъем судна пока отложен в связи с непогодой.
Ранее о крушении катера сообщили в Центре обеспечения мероприятий гражданской защиты Севастополя. К месту затопления оперативно вышел катер с дежурной сменой поисково-спасательного подразделения «Омега» и выехал аварийно-спасательный автомобиль. По данным центра, трое потерпевших были переданы бригаде скорой помощи.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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