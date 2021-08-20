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В Крыму засуха оказалась страшнее потопов
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Обильные осадки, обрушившиеся на Крым летом 2021 года, принесли сельскому хозяйству региона больше пользы, чем ущерба.
Гораздо серьезнее пострадали аграрии от засухи предыдущих лет, рассказал сегодня на пресс-конференции вице-премьер, министр сельского хозяйства республики Андрей Рюмшин.
«После засухи ничего не растет. А что касается обильных осадков, даже если они выпали на зерновую группу, то она не пострадала, она наоборот развивалась, и кормовая группа. Для садов – хорошо, для виноградников – хорошо. А пострадали больше всего овощеводы. Низкорослые томаты открытого грунта, огурцы, летние посевы повторные таких культур, как свекла и морковь», – сказал вице-премьер.
Он уточнил, что серьезно после ливней пострадали посадки клубники в Бахчисарайском и Ленинском районах Крыма. Ущерб одного из самых знаменитых крымских предприятий в селе Холмовка составил порядка 12 млн рублей. По словам Рюмшина, предыдущую рассаду, а это очень ценный итальянский сортовой подбор, практически полностью смыло потопом. Но на предприятии уже высадили новую рассаду. Также пострадали клубничные посадки в Ленинском районе, здесь ущерб оценивается в 3,5 млн рублей.
«Что касается последних осадков, они только идут на накопление влаги и подготовку почвы. Мы сегодня радуемся каждому дождю», – заключил вице-премьер.
В июне этого года после сильных ливней, повлекших за собой масштабные подтопления территорий, в Ленинском районе гибель посевов произошла на площади 122 гектара. Были выявлены факты полегания растений, надломления стеблей, оголенные участки посевов, вымытые потоками воды, а также подтопление посевов: уровень воды составил от 2 до 15 см. Всего более 18 тысяч га сельхозугодий в Крыму пострадали от паводка, урожай погиб на площади в 355 га. В июле после обрушившейся на Крым непогоды аграрии были вынуждены приостановить уборочную кампанию на всей территории республики. В то же время по состоянию на 13 августа хлеборобы намолотили более 1,5 млн тонн зерна, убрав 97% посевной площади.
В то же время в предыдущие несколько лет Крым страдал от засухи. В 2018 году ущерб сельскому хозяйству республики от отсутствия осадков оценили в 1 млрд рублей. А 2020 год и вовсе стал самым засушливым за последние 150 лет.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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