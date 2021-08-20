В Крыму выявили финансовые пирамиды и псевдо-ломбарды

фото © Новости Крыма

Специалисты Банка России в ходе мониторинга выявили в Крыму восемь нелегальных финансовых организаций, среди которых оказались финансовые пирамиды и псевдо-ломбарды.

Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» сообщила управляющий Отделением по Республике Крым Банка России Ирина Яблучанская.

«Я напомню о потребительском кооперативе «Медфарм», о котором мы уже не раз предупреждали крымчан. Зарегистрирован он был в мае прошлого года. Это организация с филиалами в 18 городах России, согласно ее официальному сайту. Компания предлагает инвестировать в фармацевтику под 22-24% годовых. В основном она привлекает средства пожилых граждан, которые охотно решают вкладывать средства в медицину. Организация ведет свою деятельность по принципу финансовой пирамиды. На данный момент информация о компании «Медфарм» направлена в правоохранительные органы республики», - рассказала Ирина Яблучанская.

Кроме того, она напомнила о компании «Финико», которая сейчас оказалась в центре скандала.

«В ее отношении в конце прошлого года правоохранительными органами заведено уголовное дело. Офисы компании были открыты во многих регионах Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, компания проводит активную агитацию в социальных сетях и на канале YouTube. Существует большое количество сайтов компании, поэтому будьте осторожны», - предупредила руководитель регионального отделения.

Она отметила, что у честной организации должна быть лицензия Банка России, ее можно найти в соответствующем справочнике, который есть на сайте регулятора в свободном доступе.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Керчи начали принимать заявки об утрате имущества в зоне подтопления. В пострадавшей от наводнения Керчи начали прием заявок на составление актов об оценке ущерба имущества первой необходимости.

Мошенники за два дня обманули крымчан на 1,5 млн рублей. Мошенники звонили крымчанам по телефону и представлялись сотрудниками различных учреждений.

Экономист предложил округлить цены и отменить копейки. В использовании копеечных монет нет необходимости, поэтому следует принять меры по округлению цен в России, рассказал «Газете.Ru» доктор экономических наук, директор Центра исследований постиндустриального общества Владислав Иноземцев.

В России готовятся ввести новый запрет на алкоголь. Минздрав РФ предложил запретить продавать крепкий алкоголь гражданам, не достигшим 21 года. Министерство разработало соответствующие поправки «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта» (171-ФЗ), сообщили «Известия».