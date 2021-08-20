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Коронавирус в Крыму

В Крыму началась ревакцинация военных от коронавируса

09:17 пятница, 20 августа 2021

Ревакцинация военнослужащих Черноморского флота от коронавируса проходит в Крыму.

Об этом сообщил отдел информобеспечения флота.

«В соединениях и воинских частях армейского корпуса Черноморского флота проводится плановая ревакцинация военнослужащих и гражданского персонала от новой коронавирусной инфекции, – говорится в сообщении. – К повторной вакцинации привлечены военнослужащие и гражданский персонал воинских частей, получившие полный курс вакцинации до 1 января 2021 года».

Военные ревакцинируются «Спутником V», прививку делают на добровольной основе и после подписания согласия на введение компонентов препарата. Мероприятие проходит в медучреждениях флота.

Вакцинация военнослужащих Черноморского флота от коронавируса началась в декабре прошлого года. В целом в Крыму вакцинацию первым компонентом прошли 454 037 человек, обоими – 397 438 человек.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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