В Крыму еще у 365 челвоек обнаружили коронавирус

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За прошедшие сутки на территории Республики Крым зарегистрировали 365 случая новой коронавирусной инфекции.

Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов.

Из общего количества заболевших, 303 — выявлены при обращении за медицинской помощью, 60 – выявлены среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 2 случая завезены из-за рубежа.

Таким образом, на текущий период в республике зарегистрировано 67441 случая новой коронавирусной инфекции, 477 из которых завозные из-за границы, 128 случаев – завезены из субъектов РФ и выявлены по контакту с ними, 65967 случая при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтвержденными результатами, 869 при лабораторном скрининге здоровых лиц.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию обследовано 5781 лиц.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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