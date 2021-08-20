Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Крыму началась ревакцинация военных от коронавируса ● Только четверть населения Крыма привилась от коронавируса ● В Крыму 370 новых случаев ковида ● Зараженных COVID-19 выявили среди персонала гостиниц в Крыму ● Более двух тысяч крымчан уже умерли от коронавируса
В Крыму еще у 365 челвоек обнаружили коронавирус
фото © meduza.io
За прошедшие сутки на территории Республики Крым зарегистрировали 365 случая новой коронавирусной инфекции.
Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов.
Из общего количества заболевших, 303 — выявлены при обращении за медицинской помощью, 60 – выявлены среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 2 случая завезены из-за рубежа.
Таким образом, на текущий период в республике зарегистрировано 67441 случая новой коронавирусной инфекции, 477 из которых завозные из-за границы, 128 случаев – завезены из субъектов РФ и выявлены по контакту с ними, 65967 случая при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтвержденными результатами, 869 при лабораторном скрининге здоровых лиц.
За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию обследовано 5781 лиц.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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