Происшествия
В Керчи перевернулась скорая помощь: пострадали четыре человека
В Керчи, в результате столкновения машины скорой медицинской помощи и автомобиля Volkswagen, пострадали четыре человека.
Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Республике Крым.
ДТП произошло около восьми утра. ДТП под Симферополем: при столкновении с грузовиком опрокинулся пикап.
«По предварительной информации, спецавтомобиль двигался по улице Горького в направлении улицы Генерала Петрова, с включенными спецсигналами. На перекрестке улиц Пошивальникова и Генерала Петрова произошло столкновение, в результате чего машина скорой медицинской помощи перевернулась. Предварительно, в результате ДТП пострадали четыре человека, все находились в «скорой помощи», - сообщили в МВД.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
Четыре человека пострадали в ДТП со «скорой» в Керчи. ДТП с участием автомобиля скорой медицинской помощи и легковушки произошло сегодня утром в Керчи.
В Керчи нарушители хотели залезть на охраняемый участок трассы. В Керчи сотрудники краснодарского филиала Управления ведомственной охраны Минтранса РФ задержали двух нарушителей, которые хотели перелезть через забор и попасть на охраняемый участок трассы «Керчь – Новороссийск».
Севастополец устроил драку с группой молодежи в автобусе. В севастопольском автобусе по дороге в Балаклаву произошла драка между 47-летним мужчиной и группой молодых людей. На поступивший сигнал «тревога» отреагировали сотрудники Росгвардии.
В окно жительницы Севастополя влетел окровавленный незнакомец. В ночь на 19 августа молодой мужчина напал на машины, припаркованные во дворе многоквартирного жилого дома в районе площади Ушакова, после чего предпринял попытки выбить двери в квартиры граждан и пробраться внутрь.
Туристы пожаловались на «кашу» из медуз в Крыму фото
Отдыхающие и местные жители города Щелкино делятся фотографиями побережья Азовского моря, заполненного крупными медузами.
В Крыму затонул еще один катер, перевозивший туристов
Следователи начали проверку по факту затопления в районе Севастопольской бухты катера СМБ-40 «Виктория».
В Крыму еще у 365 челвоек обнаружили коронавирус
За прошедшие сутки на территории Республики Крым зарегистрировали 365 случая новой коронавирусной инфекции.
Крымчан напугала выплывшая из моря змея
Жители и гости Крыма делятся в соцсетях видео морской змеи, которая с добычей в пасти уползает от воды в прибрежные скалы.
вчера
Алушту залило и побило градомфото
24 часа назад
Медузы корнероты захватили морской берег Крымафото
18 августа
На реновацию отелей и гостиниц Крыма пообещали дать много кредитных денег
В Крыму стартует программа льготного кредитования для работников гостиничной сферы со ставкой 3-5%.