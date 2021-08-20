В Керчи перевернулась скорая помощь: пострадали четыре человека

В Керчи, в результате столкновения машины скорой медицинской помощи и автомобиля Volkswagen, пострадали четыре человека.

Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Республике Крым.

ДТП произошло около восьми утра. ДТП под Симферополем: при столкновении с грузовиком опрокинулся пикап.

«По предварительной информации, спецавтомобиль двигался по улице Горького в направлении улицы Генерала Петрова, с включенными спецсигналами. На перекрестке улиц Пошивальникова и Генерала Петрова произошло столкновение, в результате чего машина скорой медицинской помощи перевернулась. Предварительно, в результате ДТП пострадали четыре человека, все находились в «скорой помощи», - сообщили в МВД.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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