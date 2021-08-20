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Происшествия

Ударил бармена и обматерил посетителей: пьяный конфликт в Симферополе

В Симферополе росгвардейцы задержали нетрезвого горожанина, подозреваемого в нанесении побоев бармену одного из местных заведений.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как рассказали в Росгвардии, сигнал о происшествии поступил из бара, расположенного на бульваре Ленина. К прибывшим на вызов правоохранителям обратился персонал заведения с просьбой помочь с нетрезвым посетителем: мужчина устроил скандал и стал выражаться грубой нецензурной бранью в адрес посетителей заведения.

«На просьбу бармена прекратить оскорбительные действия гражданин начал вести себя агрессивно и ударил молодого человека. Сотрудники вневедомственной охраны задержали неадекватно настроенного посетителя, им оказался 33-летний житель Симферополя, который находился в состоянии сильного алкогольного опьянения», - сообщили в Росгвардии.

Задержанного передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства и принятия процессуального решения.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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