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Общество

Туристы пожаловались на «кашу» из медуз в Крыму

15:43 пятница, 20 августа 2021
Туристы пожаловались на «кашу» из медуз в Крыму

фото © Новости Крыма

Отдыхающие и местные жители города Щелкино делятся фотографиями побережья Азовского моря, заполненного крупными медузами.

«Вода вся щиплется, не зайти. И уже такая концентрация, что даже если не трогать самих медуз, все равно ощущается», — рассказала автор фото.

Местные жители объясняют, что ситуация изменится только после сильного шторма, когда медуз унесет дальше в море.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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