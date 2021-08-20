Туристы пожаловались на «кашу» из медуз в Крыму

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Отдыхающие и местные жители города Щелкино делятся фотографиями побережья Азовского моря, заполненного крупными медузами.

«Вода вся щиплется, не зайти. И уже такая концентрация, что даже если не трогать самих медуз, все равно ощущается», — рассказала автор фото.

Местные жители объясняют, что ситуация изменится только после сильного шторма, когда медуз унесет дальше в море.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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