Общество
Туристы пожаловались на «кашу» из медуз в Крыму
фото © Новости Крыма
Отдыхающие и местные жители города Щелкино делятся фотографиями побережья Азовского моря, заполненного крупными медузами.
«Вода вся щиплется, не зайти. И уже такая концентрация, что даже если не трогать самих медуз, все равно ощущается», — рассказала автор фото.
Местные жители объясняют, что ситуация изменится только после сильного шторма, когда медуз унесет дальше в море.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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