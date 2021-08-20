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Власть

Срок сдачи футбольного поля «Авангард» в Ялте перенесен

11:52 пятница, 20 августа 2021
Ялта

Завершение реконструкции футбольного поля «Авангард» в Ялте перенесено на начало октября в связи с чрезвычайной ситуацией.

Об этом по итогам рабочего выезда на объект сообщил министр строительства и архитектуры РК Михаил Храмов.

«К сожалению, из-за чрезвычайной ситуации, связанной с выпадением обильных осадков, на объекте возникло отставание от графика производства работ. Подготовить футбольное поле к 1 сентября подрядчик не успеет», – пояснил он.

Храмов уточнил, что первый футбольный матч на новом поле перенесен на начало октября 2021 года. При этом министр заверил, что возникшие сложности не отразятся на общем сроке реализации проекта. 

«Завершить реконструкцию всего объекта планируется в срок – к концу 2021 года», – подчеркнул он, обратив внимание, что в настоящее время строительная готовность  объекта составляет 75%.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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