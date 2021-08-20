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Происшествия

Симферополец, убивший семилетнего сына, отправится на принудительное лечение

Верховный Суд Крыма освободил от уголовной ответственности 32-летнего жителя крымской столицы, задушившего своего 7 летнего сына в феврале этого года.

Об этом сообщили в пресс-службе Прокуратуры РК.

«В отношении мужчины применены принудительные меры медицинского характера в виде принудительного лечения в психиатрическом стационаре, поскольку согласно заключению экспертизы, мужчина страдает тяжелым хроническим психическим расстройством, которое лишало его способности осознавать фактический характер и опасность своих действий», — рассказали в пресс-службе.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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