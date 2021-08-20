Развожаев констатировал неспособность горхоза справиться с мусором в Севастополе

Губернатор Михаил Развожаев отчитал директора департамента городского хозяйства Евгения Горлова из-за проблем с мусором и санитарной очисткой города.

Об этом сообщает пресс-служба местного правительства.

«Мешки по Гагаринскому и Ленинскому району как стояли, так и стоят, хотя речь шла о том, что они должны сразу доставляться на место складирования. Есть система претензионной работы, если подрядчики не справляются, надо штрафовать. Что мешает вам убрать город? В течение трëх недель с постановки задачи ситуация радикально не поменялась», – отметил губернатор.

Директор департамента городского хозяйства Евгений Горлов, в свою очередь, оправдывался тем, что выдано более трех тысяч предписаний за ненадлежащую санитарную очистку городских территорий.

«Каждый понедельник проходит штаб со всеми причастными, составляются акты. Штраф составляет от 10 до 50 тысяч, в судах за прошедшую неделю находится уже 20 протоколов. Ежедневно на проверку выходит пять инспекторов со стороны департамента, чтобы исправить ситуацию», – пояснил чиновник.

Михаил Развожаев поручил усилить работы по санитарной очистке городских пляжей и скорректировать время уборки.

«В 6 утра люди должны прийти на чистый пляж. У нас с ночи все лежит и летает. В 2 часа ночи все разошлись – в 4 утра пришли и все убрали. Обеспечьте на муниципальных пляжах достойный уровень работы, чтобы потом показывать частникам», – подчеркнул губернатор.

Развожаев поручил к выходным представить ему анализ причин, мешающих специалистам вовремя наводить порядок в городе.

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