Прошедшие ливни повредили объекты культурного наследия в Керчи

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Прошедшие на востоке Крыма ливни повредили несколько объектов культурного наследия в Керчи.

Об этом сообщила пресс-служба минкульта республики.

«Проинспектированы Аджимушкайские каменоломни, Царский и Мелек-Чесменский курганы, склеп Деметры. После дождей произошло сползание грунта, приведшее к обрушению на объектах культурного наследия», – говорится в сообщении.

В настоящее время специалисты проводят оценку состояния объектов.

В ночь на 16 августа на Керчь обрушился сильный ливень, затопило несколько улиц. В ликвидации последствий ЧС было задействовано около тысячи человек. Работает комиссия по оценке ущерба.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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