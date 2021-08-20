Потоп в Крыму
Развитие сюжета: Больше месячной нормы осадков выпало в Симферополе за два часа ● В Керчи все еще затоплены 23 подвала, стадион и частный дом ● Керченская молодежь нашла повод радоваться потопу ● Комиссия по оценке ущерба от потопа начала работу в Керчи ● Власти изучают возможность сооружения дамбы для защиты Керчи
Прошедшие ливни повредили объекты культурного наследия в Керчи
фото © Новости Крыма
Прошедшие на востоке Крыма ливни повредили несколько объектов культурного наследия в Керчи.
Об этом сообщила пресс-служба минкульта республики.
«Проинспектированы Аджимушкайские каменоломни, Царский и Мелек-Чесменский курганы, склеп Деметры. После дождей произошло сползание грунта, приведшее к обрушению на объектах культурного наследия», – говорится в сообщении.
В настоящее время специалисты проводят оценку состояния объектов.
В ночь на 16 августа на Керчь обрушился сильный ливень, затопило несколько улиц. В ликвидации последствий ЧС было задействовано около тысячи человек. Работает комиссия по оценке ущерба.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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