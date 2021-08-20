Пропагандист с НТВ удивился низким ценам на продукты в Крыму

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По словам телеведущего, стоимость товаров на полуострове в четыре-пять раз ниже, чем на прилавках Москвы.

Ведущий ток-шоу «Место встречи» на телеканале «НТВ» Андрей Норкин поразился дешевизне продуктов в Крыму.

Он заявил, что цены на полуострове в четыре-пять раз ниже, чем в Москве, так как многими продуктами регион обеспечивает себя сам. В частности, Норкин, находясь в Крыму, предпочитает покупать вино местного производства, так как оно значительно дешевле, чем в столице.

«Я сравнивал свою потребительскую корзину, которую собираю в магазине в Крыму. Получается по максимуму где-то четыре тысячи рублей на четыре-пять дней – в Москве или Подмосковье так никогда не получится», - сказал телеведущий в интервью NEWS.ru.

При виде крымских ценников Норкин каждый раз «вздрагивает от удивления». Но мясо, отметил он, на полуострове дорогое и с ним здесь есть проблемы.

У жителей Крыма, в отличие от телеведущего, зарплата которого исчисляется миллионами рублей, другой взгляд на данный вопрос. Тратить четыре тысячи рублей на недельную продуктовую корзину для крымчан немыслимо, так как большинство из них получают всего 25-30 тысяч рублей в месяц. На это люди не раз жаловались главе республики Сергею Аксенову, который признал бешеный рост цен.

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