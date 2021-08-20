Общество
Прогноз погоды в Крыму на пятницу 20 августа
Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в пятницу, 20 августа.
Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - дождь (местами сильные ливни.), уровень опасности оранжевый, прочие опасности (местами град, шквал 20-25 м/с), уровень опасности оранжевый, пожарная опасность (высокая пожарная опасность (4 класс)), уровень опасности желтый, гроза (местами гроза.), уровень опасности оранжевый. В предгорном Крыму - прочие опасности (местами град, шквал 20-25 м/с.), уровень опасности оранжевый, гроза (местами гроза.), уровень опасности оранжевый, дождь (местами сильные ливни.), уровень опасности оранжевый. На южном побережье - прочие опасности (местами шквал 20-25 м/с.), уровень опасности оранжевый, дождь (местами сильные ливни.), уровень опасности оранжевый, гроза (местами гроза.), уровень опасности оранжевый, пожарная опасность (высокая пожарная опасность (4 класс)), уровень опасности желтый. В горах Крыма - гроза (местами гроза), уровень опасности оранжевый, прочие опасности (местами град, шквал 20-25 м/с.), уровень опасности оранжевый, дождь (местами сильные ливни.), уровень опасности оранжевый.
В Симферополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 16 до 24, ночью от 17 до 18 градусов. Ветер западный 9 км/час, возможны порывы до 24 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 55 до 92 процентов, атмосферное давление 756 мм рт.ст.
В Ялте сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 20 до 26, ночью от 21 до 23 градусов. Ветер северо-западный 9 км/час, возможны порывы до 20 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 64 до 91 процентов, атмосферное давление 755 мм рт.ст.
В Севастополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 20 до 24, ночью от 21 до 22 градусов. Ветер северо-западный 17 км/час, возможны порывы до 36 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 59 до 79 процентов, атмосферное давление 756 мм рт.ст.
В Феодосии сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 19 до 25, ночью от 20 до 21 градусов. Ветер западный 14 км/час, возможны порывы до 35 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 65 до 90 процентов, атмосферное давление 755 мм рт.ст.
В Керчи сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 21 до 24, ночью от 22 до 23 градусов. Ветер западный 18 км/час, возможны порывы до 31 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 71 до 91 процентов, атмосферное давление 757 мм рт.ст.
В Евпатории сегодня утром пасмурно, во второй половиня дня - переменная облачность. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 18 до 26, ночью от 19 до 20 градусов. Ветер северо-западный 17 км/час, возможны порывы до 34 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 54 до 86 процентов, атмосферное давление 756 мм рт.ст.
В Джанкое сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 18 до 25, ночью от 18 до 19 градусов. Ветер северо-западный 15 км/час, возможны порывы до 25 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 56 до 91 процентов, атмосферное давление 755 мм рт.ст.
В Армянске сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 17 до 25, ночью от 18 до 20 градусов. Ветер северо-западный 18 км/час, возможны порывы до 30 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 54 до 91 процентов, атмосферное давление 755 мм рт.ст.
На Ай-Петри сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 16 до 20, ночью от 16 до 17 градусов. Ветер северо-западный 10 км/час, возможны порывы до 20 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 68 до 96 процентов, атмосферное давление 756 мм рт.ст.
На Ангарском перевале сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 16 до 22, ночью от 16 до 17 градусов. Ветер северо-западный 7 км/час, возможны порывы до 16 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 65 до 100 процентов, атмосферное давление 756 мм рт.ст.
Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 23 до 27 градусов тепла. По городам: в Алуште - 26, в Евпатории - 25, на мысе Казантип в Азовском море - 26, в Керчи - 27, в Николаевке - 25, в Севастополе - 25, в Судаке - 25, на Тарханкуте - 25, в Феодосии - 25, в Ялте - 26 градусов выше нуля.
Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 25, в Египте - 29, на Кипре - 26, в Одессе - 24, в Сочи - 26, в Турции - 29, в Хорватии - 27 градусов выше нуля.
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