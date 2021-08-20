Полицейские задержали наркодилера из Джанкоя

Сотрудники полиции задержали жителя Джанкоя, подозреваемого в сбыте наркотиков.

Об этом сообщила пресс-служба МВД по Крыму.

«Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Республике Крым задержали жителя Джанкоя, подозреваемого в сбыте наркотических средств в особо крупном размере. По полученной оперативной информации 30-летний фигурант организовал работу интернет-магазина на площадке одного из нелегальных сайтов по продаже наркотиков и успел обзавестись покупателями», – говорится в сообщении.

Мужчину задержали с поличным при закладке наркотиков в тайники в лесополосе, после этого провели обыски по месту жительства. «Согласно заключению специалистов, представленное на экспертизу наркотическое средство d-лизергид, или LSD, изъято в особо крупном размере. Этот наркотик оказывает сильное влияние на головной мозг. Учеными доказано, что даже при употреблении самых малых доз у человека может полностью поменяться восприятие мира, и он перестает отвечать за свои действия и поступки. Кроме того, изъят кокаин, около 300 грамм марихуаны, а также 200 таблеток сильнодействующего вещества трамадол», – добавили в пресс-службе.

Мужчина признался, что данные вещества хранил с целью дальнейшего сбыта через закладки. Возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 228.1 УК России (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). Ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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