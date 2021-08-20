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Происшествия

Пенсионерам Севастополя продают «проверку вентиляции» за 8000 рублей

Примитивную услугу по заоблачной цене предлагают невнимательным севастопольцам. В городе по домам пенсионеров вновь начали ходить представители частных компаний.

Молодые люди настойчиво предлагают проверить состояние вентиляции в квартирах. Стоимость подобного «обследования» «специалистами» без профильного образования оценивается от 5 до 8 тысяч рублей. Доверчивые пожилые люди зачастую бывают обмануты такими предприимчивыми «дельцами».

Очередной инцидент произошел 17 августа на проспекте Генерала Острякова. Пенсионерка 1932 года рождения не стала жертвой 18-летнего «высококлассного специалиста» по счастливой случайности – в этот момент в гостях у нее находился внук.

На место вызвали полицию, которой удалось установить – представитель компании «Экоклимат» (которая, к слову, уже успела заработать себе дурную репутацию подобными визитами к севастопольским старикам) не имеет российского гражданства.

Правоохранители доставили молодого человека и подоспевшего ему на помощь куратора в отделение полиции для установления их личностей.

Ранее Новости Крыма сообщали:

Керчанин получил восемь лет колонии за убийство сожительницы. 52-летний житель Керчи в состоянии алкогольного опьянения убил сожительницу.

В Симферополе задержали девушку, которая расплатилась в магазине фальшивой купюрой. В Симферополе на пункт централизованной охраны Росгвардии Крыма поступил сигнал «Тревога» из одного из охраняемых супермаркетов города.

В Севастополе сотрудник военкомата получил только условный срок за дачу взятку. Суд признал бывшего работника военного комиссариата Севастополя виновным в покушении на дачу взятки.

Севастопольского изувера настигло наказание за избиение людей и животных. Уставшим мириться с агрессией соседям удалось добиться справедливости.

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