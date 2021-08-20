На реновацию отелей и гостиниц Крыма пообещали дать много кредитных денег

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В Крыму стартует программа льготного кредитования для работников гостиничной сферы со ставкой 3-5%.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава РК Сергей Аксенов. Подъемные для бизнеса кредиты помогут улучшить существующие в отелях и гостиницах условия или же создать новые объекты качественно нового уровня, уверен глава Крыма.

«Правительство республики совместно с Ростуризмом приложили максимальные усилия для того, чтобы повысить доступность финансовых инструментов. Это позволяет улучшить условия и увеличить возможности для реновации существующих и строительства новых объектов размещения, в том числе работающих круглогодично. А значит, усилить темпы развития отрасли в части создания более качественного номерного фонда», - отметил Аксенов.

К сезону-2021 года в Крыму обновили и усовершенствовали более 80 объектов размещения, а с новыми финансовыми инструментами их число сможет вырасти в разы, считает глава РК.

К тому же, вводимые для гостиничного бизнеса меры поддержки могут быть интересны инвесторам, что позволит привлечь в регион новые инвестпроекты и создать дополнительные санаторно-курортные объекты. А это, в свою очередь, запустит механизм конкуренции и позволит повлиять на соотношение цены-качества в туристической сфере Крыма.

Глава региона также добавил, что от бизнеса уже поступило 11 предварительных заявок на проектное и инвестиционное финансирование предприятий рекреационно-курортной отрасли на общую сумму 26 миллиардов рублей.

Как ранее сообщалось, республиканские власти разрабатывают отдельную программу для объектов размещения, которая позволит расширить возможности отдыха и удовлетворить высокий спрос на отели с подогреваемыми бассейнами.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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