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Крымчан попросили не вызывать скорую из-за температуры и ОРВИ

10:08 пятница, 20 августа 2021
Крымчан попросили не вызывать скорую из-за температуры и ОРВИ

фото © gazetauzao.ru

Замглавы регионального Минздрава рассказала, когда нужно вызывать бригаду медиков, а когда – нет.

Первая замминистра здравоохранения Крыма Ольга Растригина попросила жителей лишний раз не вызывать скорую помощь. Призыв прозвучал на заседании штаба по предотвращению распространения COVID-19.

По словам Растригиной, при температуре до 38 градусов и признаках ОРВИ необходимо вызывать участкового врача из поликлиники, а не бригаду скорой помощи. Она отметила, что если подобные звонки поступают на подстанцию, то вызовы передаются в поликлиники и на дом «выходит врач поликлиники».

При этом в ночное время по всем вызовам должна выезжать скорая.

Ранее стало известно, что Сакский район, в котором проживают 77 тысяч человек, обслуживается всего двумя машинами скорой помощи. Об этом сообщил местный житель, который, проживая в полутора километрах от больницы, прождал медиков 3,5 часа.

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