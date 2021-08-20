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Крымчан попросили не вызывать скорую из-за температуры и ОРВИ
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Замглавы регионального Минздрава рассказала, когда нужно вызывать бригаду медиков, а когда – нет.
Первая замминистра здравоохранения Крыма Ольга Растригина попросила жителей лишний раз не вызывать скорую помощь. Призыв прозвучал на заседании штаба по предотвращению распространения COVID-19.
По словам Растригиной, при температуре до 38 градусов и признаках ОРВИ необходимо вызывать участкового врача из поликлиники, а не бригаду скорой помощи. Она отметила, что если подобные звонки поступают на подстанцию, то вызовы передаются в поликлиники и на дом «выходит врач поликлиники».
При этом в ночное время по всем вызовам должна выезжать скорая.
Ранее стало известно, что Сакский район, в котором проживают 77 тысяч человек, обслуживается всего двумя машинами скорой помощи. Об этом сообщил местный житель, который, проживая в полутора километрах от больницы, прождал медиков 3,5 часа.
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