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Бизнес

Консервный завод в Сирии начал поставку продукции в Крым

15:50 пятница, 20 августа 2021

Консервный завод из провинции Латакия в Сирии выполнил первую поставку своей продукции в Крым.

«Мы производим консервированную растительную продукцию. Оливковое масло, рис, чай, хумус, грибы, варенье, томатную пасту и многое другое. В Крым мы отправили каждый вид своей продукции», - сообщил представитель предприятия.

В конце августа 2019 года в ходе визита в Дамаск представителями Крыма из состава российской делегации было подписано соглашение с министерством экономики и внешней торговли Сирии о торгово-экономическом сотрудничестве между рядом российских и сирийских предприятий. Из Крыма в Сирию поставлялись злаковые культуры, а в Крым - фрукты, орехи, масло и воск.

В июне этого года глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что товарооборот с Сирией растет. Предприятия в Крыму, в соответствии с соглашением, экспортируют в Сирию продукцию для железных дорог и зерновые культуры, пишет ТАСС.

Ранее Новости Крыма сообщали:

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