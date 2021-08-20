Консервный завод в Сирии начал поставку продукции в Крым

Консервный завод из провинции Латакия в Сирии выполнил первую поставку своей продукции в Крым.

«Мы производим консервированную растительную продукцию. Оливковое масло, рис, чай, хумус, грибы, варенье, томатную пасту и многое другое. В Крым мы отправили каждый вид своей продукции», - сообщил представитель предприятия.

В конце августа 2019 года в ходе визита в Дамаск представителями Крыма из состава российской делегации было подписано соглашение с министерством экономики и внешней торговли Сирии о торгово-экономическом сотрудничестве между рядом российских и сирийских предприятий. Из Крыма в Сирию поставлялись злаковые культуры, а в Крым - фрукты, орехи, масло и воск.

В июне этого года глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что товарооборот с Сирией растет. Предприятия в Крыму, в соответствии с соглашением, экспортируют в Сирию продукцию для железных дорог и зерновые культуры, пишет ТАСС.

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